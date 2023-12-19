Jonathan Majors suçlu bulundu
Jonathan Majors, eski kız arkadaşı Grace Jabbari'ye saldırmaktan suçlu bulundu. Ünlü oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı
ABD'li oyuncu Jonathan Majors, son dönemde hakkında ortaya atılan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda İngiliz koreograf sevgilisi Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.
Jonathan Majors'ün davası dün sonuçlandı. 34 yaşındaki Jonathan Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.
Üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulunan Jonathan Majors'un cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı. Bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan ünlü oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi.