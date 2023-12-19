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        Haberler Dünyadan Jonathan Majors suçlu bulundu - Magazin haberleri

        Jonathan Majors suçlu bulundu

        Jonathan Majors, eski kız arkadaşı Grace Jabbari'ye saldırmaktan suçlu bulundu. Ünlü oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:15
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        ABD'li oyuncu Jonathan Majors, son dönemde hakkında ortaya atılan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda İngiliz koreograf sevgilisi Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.

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        Jonathan Majors'ün davası dün sonuçlandı. 34 yaşındaki Jonathan Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.

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        Üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulunan Jonathan Majors'un cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı. Bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan ünlü oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi.

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        Mahkemede karar açıklandığı sırada sevgilisi Meagan Good'un da oyuncunun yanında yer aldığı aktarıldı.

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        Ayrıca Jonathan Majors'ın suçlu bulunmasının ardından Marvel Stüdyoları'nın Majors ile yollarını ayırma kararı aldığı açıklandı.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Jonathan Majors
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