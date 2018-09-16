Jong Ajax - Helmond Sport sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie maçında Jong Ajax ile Helmond Sport, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Jong Ajax 7 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Helmond Sport 3 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Jong Ajax, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Helmond Sport, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 811 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong Ajax kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Helmond Sport sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jong Ajax son haftadaki MVV Maastricht müsabasında 2-1 kazandı.

Helmond Sport, Waalwijk karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Jong Ajax, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Jong Ajax, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Helmond Sport ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helmond Sport, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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