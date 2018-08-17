Jong PSV - EVV Eindhoven sahaya çıkıyor

Jong PSV ve EVV Eindhoven, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Jong PSV, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. EVV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 201 kodlu maçı oynayanlar; Jong PSV galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, EVV Eindhoven galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Jong PSV son hafta oynanan Fortuna Sittard maçında 1-0 yenildi.

EVV Eindhoven ise Top Oss karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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