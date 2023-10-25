Jonjo Shelvey: Galatasaray umarız yorulmuştur

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında, 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu'nda sürdürdü. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“G.SARAY UMARIZ YORULMUŞTUR”

Galatasaray' karşı galibiyet almak istediklerini belirten Jonjo Shelvey, “Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gördük. Galatasaray, umuyoruz ki bu karşılaşmanın ardından yorulmuştur diyoruz. Biz karşılaşmaya normal hazırlandık. Kayseri’de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakmak istiyoruz. Bu yüzden de Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Geldiğim ilk maç güzel başlamıştık. O maç asist yapmıştım. Sonrasında oynamaya devam etti ve şimdi de 11 kişiyi tamamladık. Fakat istediğimizi alamadık. Hocanın taleplerine ve oyun sistemine alışmaya çalışıyorum. Burada her geçirdiğim günü severek geçiriyorum. Önümüzdeki maçlarda hem taraftarlarımızı hem de beni izleyenleri memnun etmek istiyorum. Burada benim ne istediğimden ziyade takımın ve hocamızın ne istediği önemli. Hocamız bana hangi görevi veriyorsa sahada onu yerine getirmeye çalışıyorum. Buraya takıma yardımcı olmaya geldim. Benim ne istediğimden ziyade hocamızın beklentilerini hepimizin karşılaması daha önemli diye düşünüyorum. İngiltere’de biz; 'takıma yeni gelen birinin takımdan kendini üstün görmemesi gerekir' diye söyleriz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE TAKIMLAR BİRBİRİNE DAHA DENK” Shelvey, İngiltere’deyken oynadığı stiline tekrar dönebileceğini söyleyerek, “İngiltere için şunu söyleyebilirim, yukarıdaki takımlar ve aşağıdaki takımlar. Türkiye’de durum biraz daha farklı. Türkiye’de takımlar biraz daha birbirine denk. Burada da geriden oyun kurulumunda daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için yaklaşım vardı. Belki de benim de önde baskılara katılmam gerekebilir. Belki de Galatasaray maçıyla buna başlarım” diye konuştu.