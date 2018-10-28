Jönköpings Södra - GAIS karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü GAIS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Jönköpings Södra 28 puanla 14. sırada, GAIS 31 puanla 11. sırada bulunuyor. Jönköpings Södra, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. GAIS, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 609 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jönköpings Södra kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, GAIS sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jönköpings Södra son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 5-2 kazandı.

GAIS ise Angelholms FF maçında 1-3 kazandı.

Jönköpings Södra, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 19 gol yedi.

GAIS, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda GAIS 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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