Jönköpings Södra - Varbergs BoIS FC maçı istatistikleri

Jönköpings Södra ve Varbergs BoIS FC, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Jönköpings Södra 19 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Varbergs BoIS FC 18 puanda ve 13. sırada. Jönköpings Södra, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Varbergs BoIS FC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 768. İddaa'da Jönköpings Södra kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Varbergs BoIS FC kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Jönköpings Södra önceki hafta GAIS mücadelesinde 1-2 kazandı.

Varbergs BoIS FC ise Assyriska karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Jönköpings Södra, 7 gol attı ve 15 gol yedi.

Varbergs BoIS FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varbergs BoIS FC, 13 gol atarken 15 gol yedi.

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