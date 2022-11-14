HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine 6 ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.