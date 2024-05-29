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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Jorge Jesus, 1 yıl daha Al Hilal'de - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus, 1 yıl daha Al Hilal'de

        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 00:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:25
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        Jorge Jesus bir yıl daha imzaladı
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        Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

        Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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