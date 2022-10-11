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Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maça Jorge Jesus damgasını vurdu. Portekizli teknik adam, takımının kaydettiği 4. golün ardından oyuncuların Altay Bayındır'a koşması sonrasında adeta çılgına döndü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü nefes kesen maçın ardından 5-4 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin attığı 4. gol sonrası Jorge Jesus'un oyuncularına tepkisi dikkat çekti.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Kanarya, skor 3-3 iken kazanılan penaltıda Valencia'nın golüyle 4-3 öne geçti. Golün ardından futbolcular bir anda kötü bir maç çıkaran kaleci Altay Bayındır'a koştu.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Oyuncuların Altay'a koşmasına sinirlenen teknik direktör Jorge Jesus ise saha kenarında depar atarak futbolcularına 'henüz maç bitmedi, ne yapıyorsunuz!' dercesine hareketlerde bulundu.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Oldukça sinirlendiği görülen Jesus, eliyle kafasını işaret ederek oyuncularını sert bir şekilde uyardı.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Portekizli teknik adam daha sonra ise kulübeye dönerek bu kez de yedek kulübesinde bulunan oyuncularını bir daha bu tip bir durum yaşanmaması için uyardı.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Jesus'un bu hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Portekizli'nin konsantrasyonu ve hırsı sarı-lacivertli taraftarlardan olumlu yorumlar aldı. 
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU

    Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından Kadıköy'de oynadığı maçlarda adeta gol makinesine dönüştü.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    UEFA Avrupa Ligi elemesinde konuk ettiği Slovacko'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde sezonun açılış maçında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor beraberliğinin ardından ise evinde ligde ve Avrupa'da puan kaybı yaşamadı. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının ardından evinde ligde 4, Avrupa'da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    7 MAÇTA 24 GOL

    Fenerbahçe, evinde oynadığı ve galip geldiği son 7 resmi müsabakada, rakip filelere 24 gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sürede ligde sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Yukatel Kayserispor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 5-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Fenerbahçe, Avrupa maçlarında ise Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0'la geçti. Sarı-lacivertliler sahasında galip geldiği 7 maçta, maç başına 3,4 gol ortalamasıyla oynadı.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Fenerbahçe, evinde üst üste kazandığı 7 karşılaşma dışında bu sezon resmi maçlarda 3 müsabakaya daha çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisini Avrupa'da, birini ise ligde gerçekleştirdi. Sırasıyla evinde 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti ve ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Jorge Jesus'un öğrencileri, bu sezon resmi maçlarda evinde çıktığı 10 müsabakada toplamda 31 gol atarken, maç başına 3,1 gol ortalaması yakaladı.
  • Futbolcular Altay'a koştu Jorge Jesus çılgına döndü!

    Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 5 müsabakada rakip filelere 19 gol attı. Sarı-lacivertliler, 5 karşılaşmada, maç başına 3,8 gibi bir ortalamaya ulaşmayı bildi.

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