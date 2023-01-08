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Jorge Jesus: Detaylar belirleyici olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu

Jorge Jesus: Detaylar belirleyici olacak
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi konuştu.

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç bekliyorum. İki takım da 3 puan için oynayacak. Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek. Her maçı kazanmayı istiyoruz tabii ki. Dengeli bir maç bekliyorum. Detaylar belirleyici olacak." dedi.

Tecrübeli tenik adam, ''Galatasaray'ın bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Gomis, Icardi, Mertens... Böyle oyunculara boşluk verirseniz etkili olabilirler. Bizde de çok iyi oyuncular var. Dengeli bir maç olacaktır. Hangi takımın oyuncuları gününde olursa, o takım avantajlı olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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