Jorge Jesus için sürpriz iddia!

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, Al Hilal'deki başarılı performansının ardından ülkesinin radarına girdi.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI

Arabistan'da şu an yoluna yenilgisiz devam eden deneyimli çalıştırıcı flaş gelişmeyi Brezilya basını duyurdu.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Flamengo Kulübü'nün başkan adayı olan Luiz Eduardo Baptista, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.

Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan Jesus ile iletişime geçerek söz kesmeyi planlayan Luiz Eduardo Baptista, seçim vaadi olarak da kullanmayı planlıyor.

70 yaşındaki teknik direktör, daha önce Flamengo'nun başında Liberdatores, Sudamericana, Süper Kupa ve Brezilya Lig'i şampiyonlukları yaşamıştı.

Luiz Eduardo Baptista'nın Jorge Jesus'u Brezilya'ya geri döndürmek için şartları zorlayacağı da belirtildi.