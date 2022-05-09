Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir Brezilya'da bulunan deneyimli teknik direktör için Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV'den çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jorge Jesus olduğu vurgulandı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havaalanında yaptığı kısa açıklamada ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.