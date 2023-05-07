Jorge Jesus: İyi bir maç çıkaramadık

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Çünkü rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Bu sonuç iyi olmadı. Takım olarak iyi oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek bir şey yok."

"Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi, normalde alışkın olduğumuz kadar. Bazen böyle durumlar olabilir. Rakip takımın savunmasının da hakkını vermek lazım. 1-1'den sonra rakip takım çok fazla süre de geçirdi. Hakem de buna izin verdi."

"Türkiye'deki takımların süre geçirme gibi hareketleri normal. Bu bizim için bir bahane değil. İyi maç çıkaramadık. Rakipten daha fazla gol atmayı başaramadık. Berabere kaldık. İstemediğimiz sonuç. Bu maç geride kaldı. Bir sonraki maça bakacağız."