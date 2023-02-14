Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden sonra Süper Lig'e ara verildi. Verilen arada ilk çalışmasını yapan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman sonrasında çalışmalara başladıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaptığı paylaşımda depremzede vatandaşlarımızı da unutmadı.
Portekizli çalıştırıcı yaptığı paylaşıma, "Trajediden sonra antrenmana geri döndük ancak kalbim hala kırık." notunu düştü.
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