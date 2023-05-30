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Jorge Jesus: Kupa şampiyonu olma ihtimalimiz var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçının ardından Türkiye Kupası’nda şampiyon olma ihtimallerinin olduğunu söyledi

Jorge Jesus: Kupa şampiyonu olma ihtimalimiz var
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus, kupa finaline iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade ederek, “Bugünkü galibiyeti iyi ve kaliteli oyunla aldık. Defansımız Luan’ın dönmesiyle daha güçlü hale geldi. Hedefimiz kazanmaya devam etmekti. Rakibin alacağı sonucu bekliyorduk. Ligin ikinci yarısında iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi puan ortalaması yakaladık ama rakibimiz daha iyiydi. Şimdi yapmamız gereken kupaya hazırlanmak. Kazanmak istiyoruz. Mental ve fiziksel olarak iyi hazırlanmamız lazım. Son haftaya kadar yarışın içinde olmak istedik. Şimdi önümüzde sadece kupa kaldı bunu alırsak kötünün iyisi derim” şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE 8 SENEDİR KUPA KAZANAMIYOR, KUPA FİNALİNE BUNU DÜŞÜNEREK HAZIRLANACAĞIZ"


Ligin ikinci yarısı iyi performans gösterdiklerini aktaran Jesus, “Geldiğim ilk günden beri bunu söyledim. Fenerbahçe beni alırken aynı hedefle getirdi, ana hedefimiz ligi kazanmaktı. Olmadı, şimdi elimizde kupa şampiyonu olma ihtimalimiz var. O kupayı alırsak yeni sezon başında Süper Kupa finali oynayacağız. İkinci yarıda ilk yarıya göre iyi performans sergiledik. Son dönem en iyi dönemimizdi. Rakibimiz liderliği kapınca puan kaybı yapmadı. İki maçta puan kaybettik. Futbol bu bizden fazla puan alındı. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında her şeyi yaptı ama istediğini elde edemedi. Sezon henüz bitmedi kupa hedefimiz devam ediyor. Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyor. Bizler için, oyuncular için çok önemli. 2 hafta bunu düşünerek çalışacağız” diye konuştu.

"HER KULÜP ŞAMPİYON OLSA DA OLMASA DA KADROSUNDA DÜZENLEMELER YAPAR"

Sarı-lacivertli takımın başında kalsa da kalmasa da kadroda ne gibi değişiklikler olması gerekiyor şeklinde yöneltilen soruya Jesus, “Şampiyonluğu nerde kaybetmiş olduğumuz konusu sübjektif bir konu. Sebebin ne oluğunu tek bir şey söyleyemeyiz. Her maç 3 puan değerinde rakip farketmeksizin. Biz bu sezon rakibimizden daha az puan aldığımız için ligi kazanamadığımızı düşünüyorum. Her kulüp şampiyon olsa da olmasa da kadroda düzenlemeler yapar. Fenerbahçe gibi diğer takımlar da transfer dönemi açılınca ihtiyacı olan bölgelere transfer yapacaktır” cevabını verdi.

"ARDA'NIN OLUŞTURDUĞU POZİSYON BÜYÜK VE KALİTELİ BİR OYUNCUNUN YAPACAĞI BİR POZİSYON"

"Sezon ortasında kendisinin farklı takımlarla anılması takımı etkiledi mi?" sorusuna Portekizli teknik adam, “Bu haberlerin takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bu takımda hiç konuşulmadı. Bazı spekülasyonlar yapıldı. Ben hala Türkiye’deyim. Oyuncular bunu çok iyi biliyordu. Onlar her zaman sakin ve özgüvenliler. Arda ve Miha son dönemde performanslarını yukarı çıkarttı. Arda’nın sakat olduğu dönem vardı. Miha’nın da sakatlığı olmuştu. İki oyuncu da performansını yukarı çekti. Bugün de İrfan, Miha ve Arda çok iyiydi. Arda’nın oluşturduğu pozisyon büyük ve kaliteli oyuncuların oluşturacağı bir pozisyondu. Onların performansı takımı da yukarı çıkarttı” yanıtını verdi.

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