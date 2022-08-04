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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, "Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Bugün de Dinamo Kiev maçındaki gibi bizi desteklemeleri harikaydı. Güvenlerini kazanabilmek için bu galibiyeti onlara hediye etmek istedik." dedi.

Portekizli hakemin attıkları golü iptal etme nedenini anlayamadığını ve pozisyonu defalarca izleyip bir şey bulamadığını kaydeden Jesus, "Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları, lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden biri Süper Lig" diye konuştu.

"KADRO DERİNLİĞİ ÖNEMLİ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan deneyimli teknik adam, Süper Lig öncesi kadro kıyaslaması istenmesi üzerine, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizin yaptığı transferleri görüyorum, oyuncularını tanıyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim ligdeki büyük rakiplerimiz. Herkes iddialı başlıyor. Şampiyonluk iddiası bu sezon kolay olmayacak. Rakipler de güçlü biz de güçlüyüz. Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz. Birden fazla opsiyonumuz var. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp, daha taze kanları sahaya sürebiliriz."

Defansif kurguda ikinci yarı yaptığı değişikliğe değinen Portekizli çalıştırıcı, "Rakibin kırmızı kartından sonra geride 3 oyuncu bulundurmamıza gerek yoktu. Arao'yu ileri çektik. Atak yaptığımız zaman geride üçlü yapıyoruz, savunmada üçlü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra geride 2 oyuncunun olması yeterli diye düşündük. Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

"Gustavo'nun iki avantajı var. Geleli bir hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalıştı. Benim fikirlerimi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi'nden geldi ve orada 16-17 maç oynadı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail Yüksek ve Arao'nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo da sakatlık sebebiyle maç kondisyonu olarak istenilen seviyelere yetişemedi. Emre Mor farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. Onun sergilediği oyundan memnunum." şeklinde konuştu.

Arda Güler'in taraftarlarca sevilmesi ve yeteneğiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir. Daha öz güvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, takımda yabancı sayısının çok fazla olmasına ilişkin bir soruya, "Ben geldiğimde bu oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Bütün takımların sene başında yaşamış olduğu problem. Her takım karşılaşır. Bizim seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi ilk lig maçında seçimi yapmamız gerekiyor. Normal, doğal bir durum bu. Benfica, Flamengo'da ya da başka bir takımda da bu durumlarla karşılaşabilir." yanıtını verdi.

Ligde Trabzonspor ile birlikte şampiyonluk favorisi olarak gösterilmeleri ve santrafor transferinin buna etkisiyle ilgili ise Jesus, "Trabzonspor'un favori olarak görülmesi normal, son şampiyon. Bu durum gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri. Galatasaray da aynı şekilde. Tabii ki bir santrafor almak istiyoruz ama bir santrafor almamız bir önceki cevabı değiştirmez." diyerek sözlerini tamamladı.