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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jorge Jesus'tan transfer sözleri: "Kapadık"
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Jorge Jesus: Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor karşısında yüksek tempoda baskılı bir oyun oynayarak galibiyet aldıklarını ifade ederken, takıma yeni katılan Michy Batshuayi transferinden dolayı ise mutlu olduğunu söyledi

Jorge Jesus'tan transfer sözleri:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün bir kez daha harika bir maç çıkarttıklarını ifade ederek, “İyi bir rakibe karşı oynadık, rakibimiz iyi bir takım. Bugün maçın büyük çoğunluğunda onları kalemize yaklaştırmadık. İlk yarıda kalemize bulan şutları yoktu. İlk yarıda Kayserispor’un tehlikeli atakları Luan Peres’in yaptığı hatada oldu, onu da kalecimiz engelledi. Oyuncularımız çok iyi bir maç çıkarttı. Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık. Taraftarlar da performansımızı yukarıya taşımada çok yardımcı oldu. Yapmamız gereken şey dinlenmek ve bir sonraki maça odaklanmak” dedi.

“BATSHUAYI GELDİĞİ İÇİN ÇOK MEMNUNUM"

"Batshuayi’nin transfer sürecine değinen Jesus, “Forvet transferi için elimizde 3 opsiyon vardı. Bunlardan biri Batshuayi, diğeri Gomez ve bir oyuncu daha vardı. Ben de başkana eğer imkan varsa önceliğimin Batshuayi olduğunu söyledim, Gomez’i değil. Gomez’in özellikleri Serdar Dursun ve Pedro’ya benziyordu. Süreç bu şekilde gelişti ve o buraya geldiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"ARAO ÇOK İYİ MAÇ ÇIKARDI"

Fenerbahçeli futbolcu Arao’nun performansıyla ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Bugün kolektif olarak bütün takımın performansının ön plana çıktığını düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla konuşmayı tercih etmem ama burada kimse Arao’yu benden daha iyi tanımıyor. Kendisiyle 2 sene çalıştım ve onun değerini biliyorum. Burada bazen maç kaybedildiğinde oyuncuların değeri düşebiliyor ama benim gözümde herhangi bir etkisi olmuyor. Çünkü ben oyuncularımı tanıyorum. Buradaki oyuncularla her gün ben çalışıyorum, görüyorum. Burada ve dünyanın her yerinde taraftar da teknik direktör gibi futbolu yorumluyor ama kararı teknik direktör veriyor. Arao çok iyi bir maç çıkarttı. Bir önceki maçtaki oyunu onun referansı olarak kabul edilmemeli. Bütün maçlara bakmamız gerekiyor. Ben oyuncularımı böyle değerlendiriyorum” dedi.

"TAKTİK SEVİYE ÇOK YÜKSEK"

Türk futbolunun kalitesi hakkındaki soruyla ilgili konuşan Jesus, “Türkiye liginin kalitesini gördüğüm zaman şaşırdım. Çok fazla bireysel anlamda iyi futbolcu ve iyi futbol oynayan takım var. Her maç zor. Burada maçları kazanmak kolay değil. Teknik, taktik seviye çok yüksek. Yavaş yavaş bu ligi tanıyorum” diye konuştu.

"BÜYÜK OYUNCULARA ALIŞKINIM"

Fenerbahçe’nin transfer sürecine değinen Portekizli teknik adam, “Baktığımız zaman Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım. Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçlarda da çok fazla gol attık. Buna rağmen bir forvet oyuncusu daha aldık. Büyük oyuncularla oynamaya alışığım. Büyük oyuncularla çalıştım ve onlar büyük takımlara gittiler. Ne kadar bu anlamda çok oyuncu olursa o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

Szalai’nin takımda kalma durumu ve maç içerisindeki kendi hal ve hareketleri ile ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “Szalai genç ve iyi bir oyuncu. Onu büyük takımların izlemesi normal. Bu sene Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde iyi performans sergilerse büyük takımlara gidecekler. Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Avrupa arenasındaki maçlarda takımları takip ediyorlar. Benim için tabii ki ligi kazanmak çok önemli ama Avrupa’daki performans da önemli. Türk futbolu içinde önemli. Dışarıdan Türk futbolunun kalitesini insanlar bilmeyebilir. Burada tutkulu ve kaliteli futbol oynanıyor. Avrupa’da da bunu göstermemiz gerekiyor. Maç içerisinde ben de oyuncularla birlikte oynuyorum. Kurduğun iletişimlerle o maçı yaşıyorum. Onlar beni tanıyorlar, maç bittiğimizde oradaki konuşmalar bitiyor. Sahada problemlerle karşılaştıklarında ben de aynı problemle karşılaşıyorum. Ama onlar da biliyor ki bu benim huyum” şeklinde konuştu.

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