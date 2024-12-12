Jose de la Torre, hayatını kaybetti
İspanyol oyuncu Jose de la Torre, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 37 yaşında hayata veda etti
Giriş: 12.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:13
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Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle geniş çevrelerce tanınan Jose de la Torre, yaşamını yitirdi.
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İspanyol basınına yansıyan haberlere göre De la Torre'ye, haziran ayında ciddi bir hastalık teşhisi konuldu.
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Jose de la Torre, adı açıklanmayan hastalığı için tedavi görmeye başlayarak oyunculuğa ara verdi. Ancak oyuncu, yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybetti.