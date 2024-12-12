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        Haberler Dünyadan Jose de la Torre, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Jose de la Torre, hayatını kaybetti

        İspanyol oyuncu Jose de la Torre, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 37 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:13
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        Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle geniş çevrelerce tanınan Jose de la Torre, yaşamını yitirdi.

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        İspanyol basınına yansıyan haberlere göre De la Torre'ye, haziran ayında ciddi bir hastalık teşhisi konuldu.

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        Jose de la Torre, adı açıklanmayan hastalığı için tedavi görmeye başlayarak oyunculuğa ara verdi. Ancak oyuncu, yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

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        Jose De la Torre, 2019'dan 2021'e kadar iki sezon süren 'Toy Boy' dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. Torre, ayrıca ünlü markalar için de modellik yapıyordu.

        #Jose de la Torre
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