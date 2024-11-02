Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü (yarın) Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bordo-mavililer ile 3. kez karşı karşıya gelecek.
Giriş: 02.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:00
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak.
Mourinho, 2021-22 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu.
İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Roma, Trabzon'daki maçı ise 2-1 galip tamamlayarak gruplara kaldı.
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