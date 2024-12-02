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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, 6 yıl sonra o seriyi tekrarlamak istiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, 6 yıl sonra o seriyi tekrarlamak istiyor!

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçını kazanarak 6 yıl sonra ilk kez 5'te 5 yapmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:48
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        6 yıl sonra o seriyi tekrarlamak istiyor
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu akşam oynanacak Gaziantep FK mücadelesini kazanarak, kariyerinde 6 yıl sonra üst üste 5 maçı kayıpsız geçmek istiyor.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasından bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın liderliğinde istikrarlı performansını sürdürüyor. Kanarya, karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor.

        5'TE 5 PEŞİNDE

        Usta çalıştırıcı Jose Mourinho'nun hedefi de 6 yıl sonra yeniden 5'te 5 yapmak. 61 yaşındaki teknik adam, daha önce bu başarıyı 2018 yılında İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile yaşamıştı.

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