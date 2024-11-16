Jose Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti.