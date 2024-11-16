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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zenit maçında 13 yaşındaki minik taraftar Efe'ye büyük bir jest yaptığı ortaya çıktı. Efe, Portekizli teknik adamın kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:47
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        Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara jest
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        Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde izledi.

        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti.

        Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü.

        Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda." ifadelerini kullandı.

        13 yaşındaki taraftar, müsabakayı yedek kulübesinde futbolcularla birlikte izledi. Maçın ardından Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.

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