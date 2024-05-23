Jose Mourinho'dan açıklamalar: Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" şeklinde konuştu.