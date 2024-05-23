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        Jose Mourinho'dan açıklamalar: Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım

        Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta açıklamalar yaptı. Futbolculara tavsiye veren Jose Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:47
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        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansa katıldı.

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        Çalışma stratejisinden bahseden Mourinho, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Kariyeri boyunca kazandığı 26 şampiyonluğa değinen Portekizli çalıştırıcı "Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.

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        Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" şeklinde konuştu.

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        Futbolculara sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Jose Mourinho, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Mourinho son olarak Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı: "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular (gülerek)"

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