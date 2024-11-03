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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha: Sadece sarı kart! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha: Sadece sarı kart!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Mücadelenin ertesi günü bir paylaşım daha yapan Mourinho bu sefer de kırmızı kart siteminde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:38
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        Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Portekizli teknik adam, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı.

        Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini yazdı.

        PENALTI BEKLENEN POZİSYONU DA PAYLAŞMIŞTI

        Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından da penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşmıştı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

        Paylaşımı, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullandı.

        Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

        "TÜRKİYE LİGİNİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKLERDİR"

        Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

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