Jose Mourinho'dan derbide 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexander Djiku, Rodrigo Becao'nun yerine görev alırken, Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko şans buldu.

DZEKO FORMASINA KAVUŞTU

Süper Lig'de oynanan ilk 4 maçta sahaya 11'de çıkan, milli ara sonrası ise Kasımpaşa maçında yedek başlayan Edin Dzeko, Galatasaray derbisiyle birlikte formasına kavuştu. Dzeko, kaptanlık pazubandıyla sahadaki yerini aldı.