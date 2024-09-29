Jose Mourinho'dan Fred ve Amrabat açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli teknik adamın o sözleri:
Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına. Tadic ve Dzeko'nun tecrübesini, Maximin'in birebir gücünü göz önüne aldım. Maximin, hangi savunmacıya karşı oynarsa oynasın fark etmiyor. Rakipler savunma yaparken böylesine bir oyuncuya sahip olmak önemli.
"OYUN KURULUMUMUZ RAKİBE BAĞLI"
Aslında oyun kurulumumuz, rakibimize de bağlı. USG'ye bakınca, onlar sahanın her yerinde adam adama baskı yapıyorlardı. Uzun top oynayınca da Burgess daha uzun olduğu için her topu aldı. Amrabat, stoperlerin arasına girince bu sorunu çözdü.