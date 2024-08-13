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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Lille maçında 3 değişiklik - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Lille maçında 3 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:56
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        Mourinho'dan Lille maçında 3 değişiklik
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti.

        Sağ bekte Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11'de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü. Tedavisi süren Fred de maç kadrosunda yer almadı.

        Jose Mourinho, Lille karşısına şu 11 ile çıktı:

        "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko."

        Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

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