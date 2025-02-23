Jose Mourinho'dan minik taraftarlara jest!
Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev derbi öncesi iki takımda da hazırlıklar tamamlandı. Jose Mourinho, maç toplantısına kapıda bekleyen minik taraftarları davet etti.
Süper Lig'in 25. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev derbi öncesi iki takımda da hazırlıklar tamamlandı.
Son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapan Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho futbolculara sürpriz yaptı. Tecrübeli teknik adam, maç toplantısına kapıda bekleyen minik taraftarları davet etti.
Fenerbahçe taraftarı miniklerin oyuncular ile olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar: