Jose Mourinho, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı. Portekizli teknik adam, doğru koşulların oluşması halinde İspanyol devini yeniden çalıştırabileceğini söyledi. Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönme konusunda açık kapı bıraktı.

beIN Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, doğru şartların oluşması halinde daha önce çalıştırdığı bir kulübe dönebileceğini söyledi.

"Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve doğru atmosferin oluştuğunu düşünürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştırdığınız bir takımın sizi yeniden istemesi bence gurur verici bir olay. Bu duyguyu yaşadığım tek kulüp Chelsea'ydi, Real Madrid değil."

İspanya'yı sevdiğini belirten Mourinho, Real Madrid'in dünyanın en başarılı kulübü olduğunu da sözlerine ekledi.

56 yaşındaki çalıştırıcı, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev almış ve rekor puanla kazandığı 1 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere 3 kupa sevinci yaşamıştı.