Trabzonspor'da 2 sezondur gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Uğurcan Çakır'a devlerin ilgisi artarak devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe maçında yıldızlaşan ve yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Fırtına'ya çok önemli bir galibiyet getiren 23 yaşındaki eldivene Liverpool başta olmak üzere Avrupa'nın birçok devinin ilgisi sürerken Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham da kancayı taktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcının kesin alınmasını istediği yıldız isim için Tottenham'ın 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Mou'nun takımın as kalecisi Hugo Lloris’in sakatlığında eldivenleri devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga’nın yerine Uğurcan’ı düşündüğü belirtilirken iki kulübün sezon sonunda masaya oturacağı ifade edildi.

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