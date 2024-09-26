UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kendi kendilerini garip bir duruma soktuklarını belirten Mourinho, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz." dedi. REKLAM "BASKILARINI KIRAMADIK" Kanatlardan yeteri kadar gidemediklerini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde yaptık, onlar da önde baskı yaptı. Onların önde baskısını kırmak kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurduğumuzda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda ise En-Nesyri zorlandı, çünkü Burgess 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar etkili gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti." şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ ZORA SOKTUK" Maçın son dakikaları için öz eleştiride bulunan Mourinho, "İkinci yarıya çok çok iyi başladık. Hem içeride hem dışarıda iyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart, biraz yazık oldu. 2-0, bir kişi üstün oynamaktan daha iyi olabilirdi. Maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdük çalınca bitiyor. Kontrolü kaybettik, rahat davrandık ve son dakikaları kendimiz için zora soktuk." dedi. "EN-NESYRI'NİN GOL ATMASINI İSTİYORUZ" Faslı yıldızın performansına değinen 61 yaşındaki çalıştırıcı, "En-Nesyri'nin performansı, takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Takım da harika değildi ama galip gelmek için yeterliydi. En-Nesyri yeterli katkıyı verdi. Daha sonra Dzeko'yu taze bir şekilde oyuna sokabildik. Dzeko'nun oyunda olduğu süreç, topu tutması gereken süreçti. En-Nesyri'nin gol atmasını istiyoruz. En-Nesyri de gol atmak istiyor." dedi.