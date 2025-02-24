Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3. derbisini de kazanamadı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon ligde çıktığı 3 derbiyi de kazanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.
Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.
Süper Lig'in 25. haftasında Sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda mücadele ederken rakibine skorda üstünlük sağlayamadı ve taraflar mücadeleden beraberlikle ayrıldı.