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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Herkes 3 puan almak istiyor! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Herkes 3 puan almak istiyor!

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:03
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        "Herkes 3 puan almak istiyor!"
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçı öncesi konuştu.

        Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik. Cengiz, İrfan ve Nesyri. Maça dinamik olarak başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Jose Mourinho, "Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Yeni formatla birlikte zorluk yaşıyoruz ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım." sözleriyle konuşması noktaladı.

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