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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Kazanmamız gerekiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Kazanmamız gerekiyor!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:35
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        Mourinho: Kazanmamız gerekiyor!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Manchester United maçındaki iyi oyuna değinen Mourinho, "Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor." dedi.

        Topla oynama yüzdesi hakkındaki eleştirileri değerlendiren Mourinho, "Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak." sözlerini sarf etti.

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