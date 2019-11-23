10 ay sonra ilk kez deplasmanda kazanamadıklarını belirten Mourinho "1 aydır deplasmanda soyunma odasında yüzler gülmüyordu, şarkı çalmıyordu ama bu sefer başardılar. Oyuncularım için çok mutluyum." dedi.

Mourinho'nun diğer açıklamaları şöyle

"İdmanda çalıştığımız şeyleri maçta gördüğüm için ayrıca sevinçliyim. 4-0'ı da bulabilirdik ancak son 20 dakikada milli takım maçlarının da etkisiyle yorgunluk faktorü devreye girdi. Takım hocasız çalışmıştı ve bugün benim için uğraştılar. Önemli olan 3-4 fark yapmak değil, kazanmaktı. Mental olarak bir bariyeri aşmak için bu gerekliydi. Bir maçı kazanmaktan daha güzel bir şey yok, çok mutluyum. İstediğim buydu."

"Dele Alli ile sadece birkaç dakika idmanda konuşabildim ve ona geri dönmesini söyledim. İngiltere Milli Takımı'nda olmayı hak eden, çok iyi bir oyuncu. Sadece Tottenham'ın değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri."