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Jose Mourinho'nun Kim Min-Jae pişmanlığı!

Napoli formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Kim Min-Jae için Jose Mourinho'dan flaş bir itiraf geldi. Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü, Tottenham'da görev yaptığı sezon Güney Kore'li stoperi transfer etmek istediklerini ancak bonservis engeline takıldıklarını açıkladı.

Jose Mourinho'nun Kim Min-Jae pişmanlığı!
HABERTURK.COM

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon Napoli formasıyla sergilediği performansla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Kim Min-Jae'yi ellerinden kaçırdıklarını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, Tottenham Hotspur'u çalıştırdığı dönem Güney Kore'li stoper için BJ Guoan'a 5 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını ancak Çin ekibinin 10 milyon Euro istediğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Tottenham'dayken Kim Min-Jae'nin transfer edilmesini istedim. Hatta görüntülü konuştuk. 5 milyon Euro teklif etmiştik, 10 milyon Euro istediler. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı."

F.BAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi 2021-22 sezonunda Vitor Pereira'nın özel isteğiyle Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli takımda bir sezon forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Kim Min-Jae bu sezon 25 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.

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