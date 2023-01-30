Portekizli çalıştırıcı, Tottenham Hotspur'u çalıştırdığı dönem Güney Kore'li stoper için BJ Guoan'a 5 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını ancak Çin ekibinin 10 milyon Euro istediğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Tottenham'dayken Kim Min-Jae'nin transfer edilmesini istedim. Hatta görüntülü konuştuk. 5 milyon Euro teklif etmiştik, 10 milyon Euro istediler. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı."