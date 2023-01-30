Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon Napoli formasıyla sergilediği performansla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Kim Min-Jae'yi ellerinden kaçırdıklarını açıkladı.
Portekizli çalıştırıcı, Tottenham Hotspur'u çalıştırdığı dönem Güney Kore'li stoper için BJ Guoan'a 5 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını ancak Çin ekibinin 10 milyon Euro istediğini söyledi.
İtalyan basınına konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Tottenham'dayken Kim Min-Jae'nin transfer edilmesini istedim. Hatta görüntülü konuştuk. 5 milyon Euro teklif etmiştik, 10 milyon Euro istediler. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı."
F.BAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi 2021-22 sezonunda Vitor Pereira'nın özel isteğiyle Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli takımda bir sezon forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.
Kim Min-Jae bu sezon 25 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.
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