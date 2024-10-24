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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Taktiksel bir savaş olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Taktiksel bir savaş olacak

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçının öncesinde yaptığı açıklamada, "Taraftarın benim mesajıma ihtiyacı yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 21:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:25
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        "Taktiksel bir savaş olacak"
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        "TARAFTARIN BENİM MESAJIMA İHTİYACI YOK"

        Portekizli teknik adam, "Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu, benim söyleyeceklerimden büyük. Tabii ki takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik kazanmak için." dedi.

        Mourinho, ayrıca, "Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum." sözlerini sarf etti.

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