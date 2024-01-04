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        Haberler Spor Futbol İngiltere Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu

        İtalya Serie A temsilcisi Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına getirileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:06
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        Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili İngiliz basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

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        Portekizli çalıştırıcı, Ada'da daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da çalışmıştı. Jose Mourinho için Suudi Arabistan ve Brezilya ihtimalleri de masada...

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        Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da çalışmaya yeşil ışık yakan 60 yaşındaki teknik adam, "Bir gün orada çalışacağımdan eminim; ama ne zaman olacağını bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

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        Mourinho'nun, federasyon seçimlerinden sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına getirileceği haberleri de yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

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