Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu
İtalya Serie A temsilcisi Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına getirileceği iddia edildi.
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili İngiliz basınından dikkat çekici bir iddia geldi.
Newcastle United'ın teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırıp yerine Mourinho'yu getirmeyi planladığı ileri sürüldü.
Portekizli çalıştırıcı, Ada'da daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da çalışmıştı. Jose Mourinho için Suudi Arabistan ve Brezilya ihtimalleri de masada...
Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da çalışmaya yeşil ışık yakan 60 yaşındaki teknik adam, "Bir gün orada çalışacağımdan eminim; ama ne zaman olacağını bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.
Mourinho'nun, federasyon seçimlerinden sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına getirileceği haberleri de yüksek sesle dillendirilmeye başladı.