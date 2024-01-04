Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili İngiliz basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Newcastle United'ın teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırıp yerine Mourinho'yu getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

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Portekizli çalıştırıcı, Ada'da daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da çalışmıştı. Jose Mourinho için Suudi Arabistan ve Brezilya ihtimalleri de masada...