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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho çıktığı tüm Avrupa finallerini kazanarak tarihe geçti. Büyük zaferin ardından gözyaşlarını tutamayan Mourinho geceye damga vurdu.

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  • 01
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord’u 1-0 yenerek ilk kez düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaştı. 
  • 02
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Dünya futbolunun en iyi kariyerine sahip teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho Roma ile kazandığı bu kupayla tarihe geçti.
  • 03
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Jose Mourinho, son 20 yılda yönettiği 8 farklı kulübün 7’sinde kupa kazandı. 5 Avrupa finaline çıkan tecrübeli teknik adam 5’ni de kazanmayı başardı. 
  • 04
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    2003’te UEFA Kupası, 2004 ve 2010’da Şampiyonlar Ligi Kupası, 2017’de Avrupa Ligi Kupası, son olarak 2022 Konferans Ligi Kupası’nın sahibi olan Jose Mourinho, Tottenham ile de Lig Kupası finaline yükselmişti, finalden önce görevine son verilmişti.
  • 05
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Gözyaşlarını tutamayan Jose Mourinho, Feyenoord’u mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
  • 06
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Portekizli menajer final maçını “Tarih yazdık” sözleriyle nitelendirirken şunları söyledi: 
  • 07
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    “11 aydır Roma’dayım ve nereye geldiğimin farkına hemen vardım. Çocuklara da söylediğim gibi işimizi yaptık ama daha da önemlisi tarih yazdık."
  • 08
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    "Kim ne teklif ederse etsin kabul etmeyeceğim ve Roma’da kalacağım. Söylentiler olsa bile ben Roma’dayım. Bugün burada tarih yazdık”
  • 09
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    “Kendimi bir Roma futbolcusu gibi hissediyorum, Inter’in taraftarı olarak hissediyorum, Real Madrid için ise çıldırıyorum ama çalıştığım kulüplere duyduğum saygıya rağmen yüzde 100 Romalı hissediyorum”
  • 10
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Kariyerindeki 5. Avrupa zaferine ulaşan Mourinho maçın ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
  • 11
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Jose Mourinho, Giovanni Trapattoni’nin ardından 5 Avrupa kupası birden kazanan tarihteki ikinci teknik direktör oldu. 

     
  • 12
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    İtalyanların efsane hocası Trapattoni ile birlikte farklı takımlarda en çok Avrupa kupası kazanan hoca olma konusuna da değinen Mourinho şunları söyledi:
  • 13
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    “Trapattoni ile karşılaştırılınca kendimi yaşlı hissediyorum ama bu mükemmel bir his. Şimdi tatile çıkacağım ve evimin önündeki sahilde oturup dinlenmeyi düşünüyorum”
  • 14
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    20 MİLYON EURO ÖDÜL

    Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan Roma’nın alacağı ödül miktarı belli oldu.
  • 15
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    Kupayı kazanan takım olan Roma, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmanın sevincini yaşarken kasasını da doldurdu. 
  • 16
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    İtalyan ekibi, zafere ulaşarak yayın gelirleri de dahil 20 milyon Euro'yu kasasına koydu.
  • 17
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    KUPA TARAFTARDA!

    Romalı futbolcular, Tiran'daki finalde zaferi kutlarken kupayı taraftarlara verdiler.
  • 18
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

    İşte Roma'nın müthiş sevincinden kareler....
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    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu
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    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu
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    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu
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    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu
  • 23
    Jose Mourinho yine tarih yazdı! Roma'nın Konferans Ligi coşkusu

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