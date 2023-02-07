Jose Mourinho’dan, Türkiye'ye destek

İHA

İtalya ekiplerinden Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.