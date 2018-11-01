Manchester United Teknik Direktörü Mourinho’nun, Galatasaraylı Ozan Kabak’ı istediği ileri sürüldü. Guardian’da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, ara transfer dönemi için 112 milyon Euro bütçe ayırırken, Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu listede Galatasaray formasıyla önemli bir çıkış yapan 18 yaşındaki stoperin ismi de yer alıyor.

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