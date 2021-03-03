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Jose Sosa: Fenerbahçe kazanma geleneği olan bir kulüp

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde geride kalan haftalar, takımın genel durumu ve bireysel performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa: Fenerbahçe kazanma geleneği olan bir kulüp

FB TV'ye konuşan Sosa, "Sezon başından itibaren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Motivasyonumuzu en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe her zaman kazanma geleneği olan bir kulüp. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk için ligde gerçekten büyük bir mücadele var. Göztepe maçından sonra aslında bu bizi biraz sakinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir vardı, o yenilgiden sonra biraz daha sakinleşip, hedefimize doğru daha sakin bir şekilde ilerlemeyi düşündük. En önemlisi de özellikle son maçtan galip ayrıldık. Bu galibiyet daha güvenli ilerlemeye yarayacaktır. Fenerbahçe, hem takım içinde hem de dışarıda taraftarıyla şampiyonluğu çok fazla isteyen bir kulüp. Kötü bir sonuç çıktığında herkes belki de bizden daha fazla konuşuyorlar, kritiğini yapıyorlar. Tabii ki bu bizim sorumluluğumuz, sonuçta bizim işimiz. Biz kendimizi analiz ederken, özellikle pozitif ve yapıcı şekilde bunları yapmalıyız ki takım olarak ileriye gidelim. Geçen hafta da başkanımız, yönetimimiz buraya geldi. Bize büyük destek verdiler. Bu destekte bizi biraz daha ileriye doğru attı. Onlar buraya gelirken sonuç odaklı destek vermediler. 'Sonuç ne olursa olsun arkanızdayız' dediler. Bu da birlikteliğin bir diğer yardımcı payı ve güzel bir sonuç çıktı" diye konuştu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİ VERECEĞİM, TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Ligin 27'nci haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı oynamasıyla ilgili de konuşan Sosa, "Bu tarz maçlar, özel maçlardır. Bir oyuncu için özel duygular içerir. Çünkü sizin orada güzel bir geçmişiniz oluyor ve bu geçmiş bir anda karşınıza geliyor. Aynı şey İtalya'da Napoli-Milan maçında da başıma geldi. Bir oyuncu için yaşanabilecek güzel duygular. Maçtan sonra yaptığım röportajda da bunu dile getirdim. Güzel zamanlarım geçti ama şu anda yeni ailem Fenerbahçe. Bunun sorumluluğunun farkındayım. Bu sorumlulukla beraber daha ileri gideceğini düşünüyorum. En sonuna kadar mücadelemi vereceğim, takıma katkı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ZORLU BİR LİG"

Şampiyonluk yarışına dair de Arjantinli oyuncu, "Tek bir maçtan sonra fikirler değişiyor. Her şey değişti gibi yorumlar yapılıyor. Bu tür sonuçlara genel bakıyorum. Çünkü buraya ilk geldiğimde değişik sorunlarla karşılaştım. Maalesef sezon öncesi kampını geçiremedim. Ardından tam başladım, sakatlığım oldu. O sakatlığın üstüne tam kendimi veremedim. Tam hazır olduğumda da takım çok iyi sonuçlar almıyordu. Şu anda her şeyin gittikçe yoluna girdiğini görüyorum. Türkiye'deki 6'ncı senemi yaşıyorum. Gerçekten zorlu bir lig. Bu lige bakıldığında hep şunu öğrendim. Ligin sonuna kadar, şampiyonluğu elde edebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman istediğiniz sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden bunun farkındalığı ile beraber, son ana kadar mücadelemizi devam ettirip, kendimizi her defasında iyileştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞU ANDA ÇOK YETENEKLİ, KALİTESİ YÜKSEK OYUNCULARI VAR"

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Jose Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç oyuncularla sadece antrenman içinde değil, dışarıda da hep birlikte olmaya çalışıyorum. Şakalaşıyorum, bilgilerimi aktarıyorum. Aslında genç oyuncular için böyle büyük bir kulüpte olmak da zor. Çünkü çok fazla deneyimli ve kaliteli oyuncu var. Bir yandan bakıldığında genç oyuncuların bizden faydalanması gerekiyor, bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor. Öğrendikten sonra sabırla zamanlarını beklemeleri gerekiyor. Gerçekten Fenerbahçe'nin şu anda çok yetenekli, kalitesi yüksek oyuncuları var. Bir yandan da futbol bu, şans her zaman yüzünüze gülebilir. O yüzden her geçen gün kendilerini geliştirmeleri şart. Ben de gençken benden yaşlı oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum, şimdi ben yaşlandım onların benden bir şey öğrenmesi gerekiyor."

"GRUPSAL HEDEFLERİNİZİ BAŞARDIĞINIZ ZAMAN ZATEN BİREYSEL HEDEFLERDE DAHA YUKARI ÇIKIYOR"

Bireysel performansına da değinen Sosa, "Gol atmak, asist yapmak futbolun neşeli yanı. Aynı zamanda taraftarlardan yeni gelen oyuncudan hep bir beklenti oluyor. 'İşte bu oyuncu kaç gol atar, kaç asist yapar?' İnsanlar hep bu beklentilere giriyor. Benim karakterime bakıldığında, bireysel hedeflerden önce grup hedefleri çok daha önemli. Her oyuncu asist yapmak ister, gol atmak ister. Bu açıdan da buna devam etmek gerekiyor. Genel baktığımda grup hedeflerini her zaman ön plana koyan bir oyuncuyum. Fenerbahçe bu sene çok fazla yeni oyuncu transfer etti. Zor bir süreç. Bir sürü yeni oyuncunun bir hedef uğruna grup haline gelip, bu hedef uğruna mücadele vermesi, zor bir süreç ama benim tekrarlıyorum, grupsal hedeflerinizi başardığınız zaman zaten bireysel hedeflerde daha yukarı çıkıyor" dedi.

"TAKIMIMIZDA GOL ATANLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Takımda 16 farklı ismin gol atmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Sosa, "Normalde diğer takımlara bakıldığında bir oyuncu diğer arkadaşlarına göre çok daha fazla gol atar. Genelde de sonuca hep o oyuncu üzerinden gitmeye çalışılır. Bizim takımda bu çeşitlilik çok güzel. Çeşitli yollardan başka oyuncularla gole ulaşabilmek çok önemli. Bu istatistik karşımızdaki rakibe göre de farklı silahlarımızı kullandığımızı gösteriyor; bu çok önemli bir şey ama en önemlisi tabii ki kazanmak. Kazandıktan sonra kimin ne kadar gol attığı ya da ne şekilde attığı çok da önemli değil. En önemlisi kazanmak" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZIN ELEŞTİRİSİ BİZE DAHA FAZLA GÜÇ VERİYOR"

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Sosa, "Öncelikle taraftarlarımız için şunu söylemek istiyorum. Her zaman onlara müteşekkiriz. Her zaman yanımızda olmaya çalışıyorlar. Belki bazen onlara çok fazla mutluluk veremeyebiliriz; ben sene başında ilk verdiğim röportajda da bunu söyledim. Bu zorlu süreçte keşke yanımızda olabilselerdi. Bize desteklerini canlı bir şekilde verebilselerdi. Günümüz şartlarında bu mümkün olmuyor. Onlar geri döndüğünde her şey çok daha güzel olacak. Buna gönülden inanıyorum. Kötü bir sonuç aldığımızda bizi eleştirebiliyorlar ama onların eleştirisi bile bize daha fazla güç veriyor. Çünkü hangi yerlerde ne şekilde daha iyiye gitmemizi bulmamıza yardımcı oluyorlar. Bize inansınlar, sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olup, savaşmaya devam edeceğiz. Umarım mutlu bir şekilde sezonu bitireceğiz. Onlara müteşekkirim" diye konuştu.

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