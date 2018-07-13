Jose Teran - Macara maç önü

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Jose Teran, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Macara takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:15. Jose Teran 28 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Macara 27 puanda ve 8. sırada. Jose Teran, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Macara, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 123 kodlu maçı oynayanlar; Jose Teran galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Macara galibiyet oranı 3.50.

Jose Teran son hafta oynanan Emelec maçında 2-1 yenildi.

Macara ise Fuerza Amarilla karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Jose Teran, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Jose Teran, kendi sahasında 14 gol attı, 12 gol yedi.

Macara, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Macara 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.