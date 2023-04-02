Josef de Souza'dan Beşiktaş'a destek!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.
Souza, siyah-beyazlı kulübe destek paylaşımında bulundu. Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kalbim sizinle olacak çocuklar" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabını etiketledi. Souza'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Tecrübeli orta saha ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
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