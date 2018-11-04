2-2 berabere biten Galatasaray- Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle Galatasaraylı Younes Belhanda ile Fenerbahçeli Roberto Soldado arasında yaşanan gerginliğin ardından bir anda sahanın içi karışmıştı. İkili arasındaki itişmeye ilk müdahil olan Jailson olurken Brezilyalı futbolcu Belhanda'ya sert bir tokat atmıştı. Jailson'un bu tokadından sonra kavgaya iki takımın diğer futbolcuları da karışmıştı. Karşılaşma sonrası hakem Fırat Aydunus; Galatasaray'dan Badou Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart çıkarmıştı.

Olaylı derbi sonrası tartışmalar sürerken Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef De Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Yaz transfer döneminde Al Ahli'ye gönderilen Josef De Souza yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Josef, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attıkları gollerden sonraki sevinçlerini paylatı ve şu ifadeleri kullandı: "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun bir süredir hak ediyordu."

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