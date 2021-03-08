Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu kaybetti. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Boyd ise kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 6. lig maçında ilk kez gol attı. Boyd maçın ardından yaptığı açıklamada bu sonucun Beşiktaş açısından da önemli olduğunu dile getirirken Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza da Boyd'un fotoğrafını paylaştı.