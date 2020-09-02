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Joseph Attamah Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı.

Joseph Attamah

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Joseph Attamah ile anlaştı. Ön libero mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi Medipol Başakşehir takımındaydı ve Attamah geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti. Kayseri’ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen Attamah, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Ganalı futbolcu Kasyerispor’da 3 numaralı formayı giyecek.

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