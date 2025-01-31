Joseph Oosting: Tur atlayacağımızı kimse beklemiyordu

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı teknik adam, De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TUR ATLAYACAĞIMIZI KİMSE BEKLEMİYORDU"

Müsabakada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Oosting, "Bu galibiyet bana çok büyük bir doğum günü hediyesi oldu. Maçta çok fazla baskı yaratabildik. Pozisyonlarımız oldu. Pes etmedik. Sakin bir şekilde gol fırsatları yaratabildik. Hücumda iyiydik. Galip geldiğimiz ve play-off turuna kaldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde zor takımlarla karşılaştıklarının altını çizen Joseph Oosting, "Avrupa Ligi'nde devam etmekten dolayı çok mutluyum. Tur atladık. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama biz hep beraber başardık." şeklinde konuştu.