HABERTURK.COM

Televizyon tarihine damgasını vuran efsane dizi 'The Sopranos'tan bir yıldız daha kaydı. Dizide Tony Soprano'nun babasını canlandıran Joseph Siravo, 64 yaşında hayatını kaybetti.

"HUZUR İÇİNDE UYU ARKADAŞIM"

Bir süredir kanser tedavisi gören Siravo'nun acı haberini meslektaşı Garry Pastore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Pastore, yayınladığı gönderide, "Huzur içinde uyu arkadaşım. Müthiş bir savaş verdir, seni özleyeceğim. Öbür tarafta görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Siravo hakkında "O gerçek bir arkadaş" diyen Garry Pastore, "Böyle bir dünyada gerçek bir arkadaş bulmak zordur" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Joseph Siravo'nun kızı Allegra Okarmus ise babasının evinde huzur içinde son nefesini verdiğini ifade etti. Okarmus, babasının son anlarında onun yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Allegra Okarmus, "Bu kadar çok sevildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

'The Sopranos' adlı dizinin ana karakterini canlandıran James Gandolfini de 2013 yılında Roma'da hayata veda etmişti.