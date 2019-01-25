Oyuncu kadrosunda Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson ve Trevante Rhodes’un yer aldığı, Netflix’in fenomen filmi Bird Box’a ilham veren “Kafes” (2015),“Gölün Dibindeki Ev” (2017) ve “Kırmızı Piyano” (2018) romanlarıyla tanıdığımız sıra dışı temaları korku edebiyatıyla birleştirerek okurlarına farklı dünyaların kapılarını aralayan Josh Malerman, bu defa Uyuyan Güzel masalı ile Vahşi Batı öykülerini ustaca harmanlayan gerilim dolu bir roman olan “Carol Gömülmeden”le karşımızda.

İthaki Yayınları’ndan çıkan romanın çevirmeni Aslı Dağlı’nın kitap hakkında yorumu şöyle: “İnanılmazdı. Öncelikle Malerman’ın her kitapta bambaşka bir iş yapıyor olmasına çok bayılıyorum… Bu defa geriliminden hiçbir şey kaybetmeyen fantastiğimsi bir dünya yaratmış. Carol Gömülmeden bana buram buram karanlık bir Neil Gaiman hikayesi gibi koktu ve bu hâle cidden bayıldım.”

Bir söyleşisinde; “İşlerimi her zaman bir ‘kariyer gelişimi’ meselesi olarak gördüm. Mevkiim, markam ya da başka bir şeye kafayı taktığımı kastetmiyorum, daha ziyade tüm kitapları devasa bir TV şovunun bölümleri olarak gördüm hep. Sanki ‘Kafes’ şovun ilk bölümü, ‘Gölün Dibindeki Ev’ de ikinci bölümüymüş gibi. Albümü oluşturan şarkılar gibi. Umarım gün gelir de ayrı birer hikayeden daha fazlasını oluştururlar.” diyen Malerman bu romanıyla da okuyucularını ihya edeceğe benziyor.

Dördüncü Maymun’un yazarı J. D. Barker: "Fevkalade zekice yazılmış bir roman. Çoktan kaybedilmiş bir hayatı kurtarmak için yapılan tehlikeli bir yolculuğu ve ölümün bazen sadece başlangıç olduğunu anlatan bir eser...”

Melezler’in yazarı Stephen Graham Jones: “Hepimizin içinde var olan tuhaf Batı'da cereyan eden bir Poe öyküsü, roman sadece yeri yerinden oynatmakla kalmıyor, yeri deliyor da. Bir tabutun sığacağı kadar...”

Kitaptan alıntılanmıştır;

Carol Evers'ın karanlık bir sırrı vardı. Bazen komaya giriyor ve komaya girdiğinde bir ölüden farksız oluyordu. Nabzı ve kalbi duruyor, nefes aldığı belli olmasa da bilinci asla kapanmıyordu. Ancak doktorlar bile onun öldüğünü düşünüyordu.

Bu sırrı bilen iki kişiden biri olan ve ondan kurtulup servetine konmak isteyen kocası, Carol komaya girdiğinde onu diri diri mezara gömmek için yaptığı planı hayata geçirmeye karar verir. Komadaki Carol çevresinde olan her şeyi duyup hissederken, Harrows adlı kasabada cenaze hazırlıkları başlar.

Bu sırrı bilen diğer kişi, Carol'ın eski sevgilisi, meşhur kanun kaçağı James Moxie ise haberi aldığında Carol gömülmeden Harrows’a yetişmek için yola çıkar. Tehlike ve gizemle dolu Yol'da yolculuk ederken eski düşmanlarla, ürkütücü varlıklarla ve peşindeki kiralık katillerle başa çıkmak zorundadır.