UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Lazio'yu deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bayern aldığı farklı galibiyetle tur kapısını aralarken Joshua Kimmich de rekor kırdı.
Opta verilerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde 50. maçına çıkan Joshua Kimmich, ilk 50 maçında en fazla galibiyet yaşayan futbolcu rekorunun sahibi oldu. Kimmich bugüne kadar çıktığı maçların 38'inde galibiyet yaşadı.
26 yaşındaki Alman futbolcu kariyerindeki 50 Şampiyonlar Ligi maçının tamamına Bayern Münih formasıyla çıktı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan oyuncu 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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